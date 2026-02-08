Resmi Hadir di Tangerang, WarnaGo Tawarkan One-Stop Solution

jpnn.com, TANGERANG - Kabar gembira bagi pemilik hunian dan pelaku industri konstruksi di Tangerang. Toko cat premium WarnaGo resmi hadir mulai 6 Februari 2026, dengan konsep one-stop solution.

"Kami memenuhi segala kebutuhan pengecatan rumah tangga maupun proyek profesional," kata Direktur WarnaGo, Gary Stefanus, Minggu (8/2).

Dia menjelaskan, WarnaGo bukan sekadar tempat transaksi jual beli, melainkan mitra strategis yang menyediakan solusi pengecatan lengkap, berkualitas, dan harga kompetitif.

Didukung oleh jajaran merek cat ternama yang sudah teruji kualitasnya, seperti Dulux, Jotun, Nippon Paint, Mowilex, Propan, hingga Aquaproof.

"Kehadiran berbagai brand besar ini memberikan keleluasaan bagi pelanggan untuk memilih warna dan spesifikasi cat yang sesuai dengan kebutuhan," ujarnya.

Gary Stefanus juga menegaskan komitmen perusahaan untuk memberikan pelayanan menyeluruh bagi pelanggan retail maupun kontraktor.

“Kami ingin menjadi partner kerja yang andal bagi kontraktor, aplikator, maupun masyarakat umum melalui ketersediaan barang yang konsisten, pengiriman tepat waktu, serta rekomendasi produk yang akurat,” jelasnya.

Untuk menjamin kepuasan pelanggan, WarnaGo menawarkan berbagai keunggulan layanan, antara lain konsultasi teknis dengan memberikan rekomendasi produk dan solusi masalah pengecatan secara mendetail.