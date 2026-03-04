Close Banner Apps JPNN.com
Otomotif - Mobil

Resmi, Honda Setop Produksi City Hacthback di Indonesia, Tetapi

Rabu, 04 Maret 2026 – 10:49 WIB
Resmi, Honda Setop Produksi City Hacthback di Indonesia, Tetapi
Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan bahwa City Hatcback sudah tidak lagi diproduksi di Indonesia. ilustrasi. Foto: HPM

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan City Hatchback sudah tidak lagi diproduksi di Indonesia.

Pengentikan produksi mobil pesaing Toyota Yaris itu sudah dilakukan pada 2025 lalu.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Sales & Marketing and Aftersales Director PT Honda Prospect Motor (HPM), Yusak Billy saat ditemui di Kantornya di Sunter, Jakarta Utara pada Selasa (4/3).

Dia mengungkapkan permintaan pasar mengenai segmen mobil tersebut belakangan kurang bergairah.

Meski begitu, Honda City Hatchback itu masih tersedia di dealer resmi.

"Honda City Hacthback itu kami sudah setop produksi, tetapi penjualan masih ada. Karena demand-nya hatchback sekarang berkurang. Jadi, kalau mau cari mobil itu masih ada di dealer," ujar Yusak Billy.

Yusak menyebut mobil tersebut dihentikan produksi pada tahun lalu.

Namun, dia tidak menyebutkan bulan dan kapan mobil tersebut sudah tidak lagi diproduksi.

Meski demikian, dia mengatakan mobil tersebut tidak menutup kemungkinan akan kembali diproduksi jika marketnya meningkat.

Honda Prospect Motor (HPM) mengumumkan bahwa City Hatcback sudah tidak lagi diproduksi di Indonesia.

