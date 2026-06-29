Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Resmi, Ini Logo Peringatan HUT ke-81 RI, Berikut Maknanya

Senin, 29 Juni 2026 – 16:46 WIB
Resmi, Ini Logo Peringatan HUT ke-81 RI, Berikut Maknanya - JPNN.COM
Logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI 2026. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengumumkan pemenang desain logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI 2026.

Desain yang terpilih merupakan hasil polling atau pilihan langsung dari masyarakat dari lima logo yang ditampilkan di situs web logohutri.istanapresiden.go.id.

“Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026,” ungkap Juri di Kantor Kepresidenan, Istana Negara, pada Senin (29/6).

Baca Juga:

Menurutnya, Fajar mendapatkan 44,72 persen suara dari total 68.569 orang yang memilij dalam sayembara logo HUT ke-81 RI.

Juri menilai, secara visual, logo tersebut tampak tegas, namun juga punya filosofi kuat.

Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara.

Baca Juga:

“Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimbolkan bahwa keragaman menjadi fondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” jelasnya.

Pihak Istana juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pemilihan logo.

Wamensesneg Juri Ardiantoro mengumumkan pemenang desain logo peringatan HUT ke-81, ini maknanya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Logo HUT RI  Pemilihan Logo HUT Ke-81 RI  HUT RI  HUT RI KE 81  Juri Ardiantoro 
BERITA LOGO HUT RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp