JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Resmi Jadi Sponsor PSM Makassar, Salonpas Gaungkan Semangat Be Unstoppable Like A Champion

Jumat, 08 Agustus 2025 – 21:41 WIB
Salonpas secara resmi menggandeng klub PSM Makassar untuk menginspirasi masyarakat agar produktif, dan tidak pantang menyerah meraih juara. Foto dok. Salonpas

jpnn.com, JAKARTA - Merek legendaris Salonpas yang menguasai 60 persen pasar nasional, secara resmi menggandeng klub PSM Makassar.

Kolaborasi ini untuk menginspirasi masyarakat agar menjalani hidup aktif, produktif, dan pantang menyerah dalam meraih pencapaian terbaik.

"Salonpas memimpin pasar dengan share nasional lebih dari 60 persen dan lebih dari 80 persen di Sulawesi. Melalui kolaborasi ini, kami ajak masyarakat untuk berkarya, dan pantang menyerah demi mewujudkan prestasi selayaknya juara,” kata President Director PT Hisamitsu Pharma Indonesia, Sato Ryo dalam keterangannya, Jumat (8/8).

Semangat Be Unstoppable Like A Champion bukan hanya milik atlet profesional, tetapi siapa pun yang ingin selalu hidup aktif dan sehat dengan strategi pemulihan yang tepat.

"Sebelum berolahraga, Salonpas Gel merupakan teman pemanasan yang membantu otot lebih siap bergerak," ujar Senior Product Manager Salonpas Let's Move, Desy Setiarini.

Kolaborasi ini mendapat sambutan positif dari PSM Makassar. Mereka menilai kolaborasi dengan Salonpas sebagai bentuk sinergi yang tidak hanya mendukung performa tim, tetapi juga memberikan inspirasi positif bagi masyarakat luas.

Manager PSM Makassar, Muhammad Nur Fajrin mengatakan, PSM Makassar yang adalah klub tertua di Indonesia, merupakan warisan masyarakat Bugis, Mandar, Toraja, dan Makassar.

Kolaborasi ini merupakan upaya untuk tumbuh bersama dan dicintai masyarakat, seperti mereka mencintai PSM Makassar.

Salonpas secara resmi menggandeng klub PSM Makassar untuk menginspirasi masyarakat agar produktif, dan tidak pantang menyerah meraih juara

