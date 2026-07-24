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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Resmi, Juergen Klopp Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Jerman

Jumat, 24 Juli 2026 – 17:25 WIB
Resmi, Juergen Klopp Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Jerman - JPNN.COM
Juergen Klopp.(Pool via REUTERS/CLIVE ROSE)

jpnn.com - JAKARTA - Juergen Klopp resmi ditunjuk menjadi Pelatih Tim Nasional Jerman.

Eks pelatih Liverpool itu ditunjuk melatih Jerman pascapemecatan Julian Nagelsmann yang dinilai gagal membawa Kai Havertz dan kawan-kawan sukses di Piala Dunia 2026.

Klopp memutuskan menerima tawaran dari DFB menjadi pelatih kepala Timnas Jerman.

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“Selamat datang Juergen! Juergen Klopp secara resmi menjadi pelatih Tim Nasional Jerman,” tulis DFB dalam laman Instagram, Jumat (24/7).

Klopp nantinya akan ditemani oleh asisten pelatihnya selama di Liverpool, yakni Pepijn Lijnders.

Selain itu terdapat mantan anak asuh Klopp selama melatih Borussia Dortmund, Sven Bender yang juga akan masuk dalam staf kepelatihan.

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Klopp juga akan dibantu oleh Peter Krawietz yang bertugas sebagai asisten pelatih.

Kehadiran Klopp dengan tim kepelatihan baru ini sekaligus menjadi langkah besar DFB untuk melakukan transformasi, setelah kegagalan besar Jerman yang hanya mampu melangkah hingga babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Juergen Klopp resmi ditunjuk menjadi Pelatih Tim Nasional Jerman menggantikan Julian Nagelsmann.

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TAGS   Juergen Klopp  Timnas Jerman  Pelatih Jerman  DFB 
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