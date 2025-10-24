Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Resmi, Lionel Messi Tetap di Inter Miami Hingga 2028

Jumat, 24 Oktober 2025 – 08:26 WIB
Resmi, Lionel Messi Tetap di Inter Miami Hingga 2028 - JPNN.COM
Lionel Messi. ANTARA/AFP/Chris ARJOON

jpnn.com - JAKARTA - Lionel Messi akan tetap berkarier di Inter Miami.

La Pulga, julukan Messi, resmi memperpanjang kontrak dengan klub Liga Amerika Serikat itu.

Kontrak Messi diperpanjang hingga akhir musim 2028 mendatang.

Baca Juga:

Kapten Tim Nasional Argentina itu mengaku senang dengan proyek masa depan yang coba dikembangkan Inter Miami.

Oleh karena itu, Messi memutuskan untuk menyetujui perpanjangan kontrak selama tiga tahun.

"Saya sangat senang berada di sini dan melanjutkan pekerjaan ini, selalu menjadi mimpi, bermain di stadion Miami Freedom Park,” katanya  dikutip dari laman resmi klub, Jumat (24/10).

Baca Juga:

“Semenjak saya pindah ke Miami, saya sangatlah senang, jadi saya memutuskan untuk tetap berada di klub ini," tambah Messi.

La Pulga resmi berseragam Inter Miami pada musim 2023, setelah diboyong dari Paris Saint-Germain (PSG).

Resmi, megabintang sepak bola Lionel Messi tetap bertahan di Inter Miami hingga musim 2028 mendatang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lionel Messi  inter miami  perpanjang kontrak  La Pulga 
BERITA LIONEL MESSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp