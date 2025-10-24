Resmi, Lionel Messi Tetap di Inter Miami Hingga 2028

Jumat, 24 Oktober 2025 – 08:26 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Lionel Messi akan tetap berkarier di Inter Miami.

La Pulga, julukan Messi, resmi memperpanjang kontrak dengan klub Liga Amerika Serikat itu.

Kontrak Messi diperpanjang hingga akhir musim 2028 mendatang.

Baca Juga: Tinggal Selangkah Lagi Lionel Messi Perpanjang Kontrak dengan Inter Miami

Kapten Tim Nasional Argentina itu mengaku senang dengan proyek masa depan yang coba dikembangkan Inter Miami.

Oleh karena itu, Messi memutuskan untuk menyetujui perpanjangan kontrak selama tiga tahun.

"Saya sangat senang berada di sini dan melanjutkan pekerjaan ini, selalu menjadi mimpi, bermain di stadion Miami Freedom Park,” katanya dikutip dari laman resmi klub, Jumat (24/10).

“Semenjak saya pindah ke Miami, saya sangatlah senang, jadi saya memutuskan untuk tetap berada di klub ini," tambah Messi.

La Pulga resmi berseragam Inter Miami pada musim 2023, setelah diboyong dari Paris Saint-Germain (PSG).