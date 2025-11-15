Resmi Masuk Tahap Finishing, Pembangunan Masjid Al-Ikhlas PIK Capai Milestone Penting

jpnn.com, JAKARTA - Proses pembangunan Masjid Al-Ikhlas PIK di Jakarta Utara memasuki tonggak pencapaian (milestone) signifikan dengan dimulainya tahap finishing pada Jumat (14/11/2025).

Seremoni awal tahap finishing masjid yang berlokasi di Simpang Empat – Gate 5 Riverwalk Island, PIK, itu menjadi penanda bahwa pekerjaan konstruksi yang dimulai sejak groundbreaking pada 7 Maret 2025 telah berjalan sesuai rencana.

Tahap finishing itu juga menandai progres pembangunan Masjid Al-Ikhlas PIK mendekati target penyelesaian pada awal 2026.

Nantinya, masjid tersebut hadir untuk memenuhi kebutuhan fasilitas ibadah yang terus meningkat seiring perkembangan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK1 dan PIK2).

Tahap finishing pembangunan tempat ibadah umat Islam tersebut resmi dimulai dengan pemasangan keramik lantai oleh Estate Management Director Agung Sedayu Group (ASG) Restu Mahesa yang juga perwakilan Pengurus Masjid Al-Ikhlas bersama Project Director ASG Ridwan Soemadibrata.

“Insyaallah masjid ini akan menjadi pusat ibadah, pusat ilmu, dan tempat masyarakat mendapatkan ketenangan. Pembangunan ini bukan hanya proyek fisik, tetapi amanah spiritual,” ujar Restu Mahesa.



Progres pembangunan Masjid Al-Ikhlas PIK di Jakarta Utara yang telah memasuki tahap finishing pada Jumat (14/11/2025). Foto: ASG

Nama Al-Ikhlas pada masjid itu diberikan oleh Menteri Agama Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, MA. Pemberian nama tersebut menjadi simbol ketulusan dan keberkahan yang diharapkan menyertai proses pembangunan hingga operasional.