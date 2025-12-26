Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Resmi Meluncur, Xiaomi 17 Ultra Bawa Kamera Telefoto 200MP, Sebegini Harganya

Jumat, 26 Desember 2025 – 15:22 WIB
Resmi Meluncur, Xiaomi 17 Ultra Bawa Kamera Telefoto 200MP, Sebegini Harganya - JPNN.COM
Xiaomi kembali mengejutkan publik di akhir tahun dengan meluncurkan 17 Ultra di China. Foto: Antara

jpnn.com, TIONGKOK - Xiaomi kembali mengejutkan publik di akhir tahun dengan meluncurkan Xiaomi 17 Ultra di China.

Ponsel tersebut hadir dengan sejumlah peningkatan signifikan. Salah satunya dukungan lensa telefoto periskop 200MP dan baterai silikon-karbon berkapasitas 6.800mAh.

GSM Arena pada Kamis (25/12), melaporkan Xiaomi 17 Ultra hadir dengan pengaturan tiga kamera belakang merek Leica.

Baca Juga:

Bagian belakang perangkat itu dipasangi sensor utama 50MP 1 inci Light Fusion 1050L yang mendukung teknologi LOFIC, lensa telefoto periskop Samsung HPE 200MP 1/1.4 inci dengan zoom optik kontinu, dan kamera ultra wide 50MP dengan autofokus.

Selain itu, ada kamera swafoto 50MP di bagian depan perangkat.???????

Xiaomi 17 Ultra memiliki layar AMOLED LTPO M10 6,9 inci dengan refresh rate hingga 120Hz, resolusi 2608 x 1200 piksel, dan kecerahan puncak hingga 3.500 nit.

Baca Juga:

Layar perangkat itu dilindungi dengan Dragon Crystal Glass 3.0 milik Xiaomi.

Ponsel asal Tiongkok itu dibekali prosesor SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, yang dipadukan dengan RAM LPDDR5X hingga 16GB dan penyimpanan UFS 4.1 sampai 1TB.

Xiaomi kembali mengejutkan publik di akhir tahun dengan meluncurkan 17 Ultra. Sebegini harganya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Xiaomi 17 Ultra  Harga Xiaomi 17 Ultra  Hp Xiaomi  Kamera Leica 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp