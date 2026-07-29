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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Resmi Menyapa Publik, Suzuki XL7 Hybrid Facelift Dijual Seharga Rp 300 Jutaan

Rabu, 29 Juli 2026 – 16:24 WIB
Resmi Menyapa Publik, Suzuki XL7 Hybrid Facelift Dijual Seharga Rp 300 Jutaan - JPNN.COM
Peluncuran Suzuki XL7 Hybrid Facelift di GIIAS 2026. Foto: ridho

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Model penyegaran Suzuki XL7 akhirnya tampil di lantai GIIAS 2026, Rabu (29/7). SUV medium itu hadir dengan sentuhan desain lebih modern, fitur baru, serta pilihan varian lebih lengkap.

Pembaruan paling mencolok terlihat di bagian depan. Grille baru dipadukan dengan lampu utama dan foglamp LED yang tegas.

Di sisi samping dan belakang, Suzuki menambahkan aksen hitam pada roof rail, door handle, spoiler belakang, hingga desain pelek baru.

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Masuk ke kabin, XL7 facelift kini dibekali head unit layar sentuh 9 inci, yang sudah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto.

Kenyamanan berkendara juga ditingkatkan melalui fitur Auto Climate AC, Cruise Control, Keyless Push Start, Ventilated Cup Holder, serta kamera 360 derajat untuk memudahkan manuver.

Suzuki turut menyematkan dua fitur keselamatan baru, yakni Digital Video Recorder (DVR) yang dapat merekam perjalanan dan terhubung ke smartphone melalui aplikasi ZenVue.

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Kemudian, Tire Pressure Monitoring System (TPMS) yang memungkinkan pengemudi memantau tekanan angin setiap ban secara real time.

XL7 facelift dipasarkan dalam tiga pilihan varian, yakni New Alpha Hybrid sebagai model tertinggi, New Beta Hybrid, dan New Zeta.

Model penyegaran Suzuki XL7 akhirnya tampil di lantai GIIAS 2026, Rabu (29/7). SUV medium itu hadir dengan harga mulai Rp 274 jutaan.

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TAGS   Suzuki  suzuki xl7 hybrid  suzuki xl7 facelift  harga suzuki xl7 hybrid facelift  otomotif 
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