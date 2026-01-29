Resmi Pakai Jaket Putih, Mantan Bos NasDem Sulsel Rusdi Masse Jadi Kader PSI

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua DPW Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sulawesi Selatan Rusdi Masse Mappasesu (RMS) secara resmi mengumumkan dirinya bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Momentum bersejarah ini terjadi dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI 2026 yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Kamis (29/1/2026).

Kaesang menyambut kehadiran tokoh politik Sulsel tersebut melalui sebuah pantun di akhir orasi politiknya yang langsung disambut riuh ribuan kader yang hadir.

"Ke Makassar naik Air Asia, jangan lupa minum es. Keluarga besar PSI, mari kita sambut Bang RMS," ujar Kaesang di hadapan peserta Rakernas

Rusdi Masse yang berada duduk di tengah ratusan kader, kemudian beranjak berdiri lalu berlari kecil ke arah panggung utama untuk disahkan sebagai kader PSI.

Ia lalu menyampaikan pernyataan resminya bergabung di partai berlambang gajah itu.

"Mudah mudahan kehadiran saya di PSI bisa berbuat banyak untuk PSI jauh lebih baik daripada yang pernah saya lalui di Sulawesi Selatan," ucap RMS didampingi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dalam arena Rakernas PSI itu.

Usai menyampaikan orasinya saat bergabung, Kaesang Pangarep kemudian mengenakan jaket PSI kepada RMS disaksikan para kader PSI dari seluruh Indonesia dengan sambutan pekik suara dan tepuk tangan.