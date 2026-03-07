Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Resmi, Pemda Mulai Usul Pengangkatan P3K PW jadi PPPK Penuh Waktu

Sabtu, 07 Maret 2026 – 10:07 WIB
Resmi, Pemda Mulai Usul Pengangkatan P3K PW jadi PPPK Penuh Waktu - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - LOMBOK – Sudah ada instansi pemda yang mengusulkan kenaikan status guru dan tenaga kependidikan PPPK Paruh waktu (P3K PW) menjadi PPPK penuh waktu.

Pemda yang sudah mengusulkan, yakni Pemkab Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Jumlah guru PPPK paruh waktu yang diusulkan Pemkab Lombok Timur kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu sebanyak 4.876 orang.

Baca Juga:

"Kami telah bersurat kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI agar seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PPPK paruh waktu dapat dinaikkan statusnya tanpa tes agar dapat menjadi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PPPK Penuh Waktu," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lombok Timur M Nurul Wathoni di Lombok Timur, Jumat (6/3).

Usulan ini ditujukan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen untuk mendapatkan kejelasan status bagi 4.876 tenaga PPPK paruh waktu di lingkup Disdikbud Kabupaten Lombok Timur,

Nurul menjelaskan alasan alasan pengusulan perubahan status dari guru P3KPW menjadi guru PPPK penuh waktu.

Baca Juga:

Dikatakan, keberadaan tenaga PPPK paruh waktu d lingkup Disdikbud Lombok Timur sangat dibutuhkan, baik di satuan pendidikan sebagai guru, tata usaha, dan operator sekolah, maupun di Kantor UPTD serta di Disdikbud Lombok Timur.

"Kami masih kekurangan SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan," katanya.

Saat ini sudah ada pemda yang mengusulkan kenaikan status PPPK Paruh waktu atau P3K PW menjadi penuh waktu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  PPPK  PPPK penuh waktu  honorer  P3K PW 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp