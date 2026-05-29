Resmi, Persebaya Surabaya Memperpanjang Kontrak Francisco Rivera 3 Tahun

jpnn.com - SURABAYA - Francisco Rivera akan tetap berseragam Persebaya Surabaya. Manajemen Persebaya Surabaya secara resmi memperpanjang kontrak gelandang asing berkebangsaan Meksiko itu untuk tiga tahun ke depan.

Rivera mengaku senang dapat melanjutkan karier bersama Persebaya. Dia pun siap memberikan kontribusi lebih besar pada musim mendatang.

“Saya sangat senang bisa bertahan di Persebaya. Terima kasih untuk Bonek dan Bonita atas dukungannya,” kata Rivera, dikutip dari akun Instagram resmi Persebaya, Jumat (29/5).

Baca Juga: Persebaya Mulai Menebar Ancaman untuk Persaingan Musim Depan

Manajemen Persebaya menyebut pemain yang akrab disapa Cachis itu menjadi salah satu sosok penting bagi tim sepanjang musim ini karena tampil produktif baik dalam mencetak gol maupun menciptakan assist.

Dalam unggahan di media sosial tersebut, Persebaya menyebut Rivera tengah menjalani kursus bahasa Indonesia sebagai bentuk adaptasi dan kedekatannya dengan lingkungan klub maupun suporter.

Manajemen Persebaya berharap Rivera dapat kembali dalam kondisi lebih segar setelah masa libur kompetisi dan membantu membawa tim bersaing di papan atas musim depan.

Baca Juga: Alasan Persebaya Melepas Bruno Paraiba

“Selamat berlibur Cachis (sapaan Rivera), kembali ke Surabaya lebih fresh dan strong. Bawa Persebaya terbang tinggi,” tulis akun Persebaya dalam unggahan tersebut.

Rivera sebelumnya bergabung dengan Persebaya pada awal musim 2024/2025 setelah tampil impresif bersama Madura United FC dan meraih predikat pemain terbaik Liga 1 Indonesia 2023/2024.