Resmi, Persib Bandung dan Adam Przybek Sepakat Mengakhiri Kerja Sama 

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung resmi berpisah dengan Adam Przybek. Persib telah mengumumkan berpisah dengan sang kiper pada bursa transfer menjelang kompetisi Super League 2026/2027.

Dikutip dari laman resmi klub, Rabu (24/6), Persib dan Adam Przybek sepakat untuk mengakhiri kerja sama setelah rampungnya kompetisi Super League 2025/2026.

Klub menjelaskan bahwa keputusan ini diambil melalui komunikasi dan pertimbangan bersama yang dilandasi semangat profesionalisme, serta kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak, terutama terkait peluang pengembangan karier sang pemain di masa mendatang.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan klub senantiasa menempatkan perkembangan karier pemain sebagai salah satu prioritas penting dalam setiap pengambilan keputusan. "Setiap pemain tentu membutuhkan ruang dan kesempatan untuk terus berkembang. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Persib dan Adam bersepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama," kata Adhitia.

Menurut dia, Przybek menunjukkan sikap profesional yang patut menjadi teladan di tengah situasi yang tidak mudah, termasuk saat namanya harus dicoret dari daftar pemain Super League karena keterbatasan kuota pemain asing.

Przybek tetap menjalani setiap sesi latihan dengan penuh komitmen, menjaga kesiapan fisik dan mental, serta terus memberikan dukungan kepada rekan-rekannya hingga akhir musim.

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Dedikasi tersebut menjadi cerminan karakter seorang profesional yang menempatkan kepentingan tim di atas pribadi.

Sikap, etos kerja dan kontribusinya di lingkungan tim menjadi bagian yang turut membantu perjalanan Persib Bandung menjalani musim yang penuh tantangan.