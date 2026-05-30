Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Resmi, Persib dan Borneo FC Jadi Wakil Indonesia di Piala ASEAN 2026/2027

Sabtu, 30 Mei 2026 – 12:15 WIB
Resmi, Persib dan Borneo FC Jadi Wakil Indonesia di Piala ASEAN 2026/2027 - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda resmi ditunjuk sebagai wakil Indonesia untuk bertarung di ASEAN Club Championship (ACC) atau Piala ASEAN 2026/2027.

Direktur Kompetisi I.League Asep Saputra memastikan kedua klub tersebut akan menjadi representasi Indonesia di turnamen bergengsi itu.

"Persib dan Borneo FC yang menjadi wakil Indonesia," kata Asep Saputra, Sabtu (30/5/2026).

Baca Juga:

Setelah sempat tidak mengirimkan wakil pada edisi sebelumnya akibat polemik dengan AFF, Indonesia kini kembali meramaikan persaingan antarklub Asia Tenggara dengan mengandalkan dua tim terbaik dari Super League 2025/2026. 

Persib yang keluar sebagai juara Super League 2025/2026 dan Borneo FC selaku runner-up mendapat mandat membawa nama Merah Putih di panggung regional.

Kembalinya Indonesia ke ajang ini langsung mendapatkan tantangan besar.

Baca Juga:

Persib dan Borneo FC berpotensi berhadapan dengan sejumlah klub elite Asia Tenggara, seperti Buriram United, Port FC, Ratchaburi FC, Cong An Ha Noi, hingga Johor Darul Ta'zim (JDT) yang selama ini dikenal sebagai penguasa kompetisi kawasan.

Tak hanya berburu kejayaan di level domestik, Persib dan Borneo FC kini menghadapi musim yang jauh lebih berat.

Operator kompetisi I.League memastikan mengirim Persib dan Borneo FC sebagai wakil Indonesia untuk tampil di Piala ASEAN 2026/2027.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Borneo FC  Piala ASEAN 2026  ACC  Persib Bandung 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp