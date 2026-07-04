Resmi! Persib Datangkan Gelandang asal Jepang, Gakuto Notsuda

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung telah resmi mendatangkan pemain asal Jepang, Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad musim mendatang.

Gelandang kelahiran Hiroshima 6 Juni 1994.itu sepakat menjalin kerja sama dengan Persib selama satu musim.

Kehadirannya diharapkan dapat menambah kualitas, sekaligus memperkuat kedalaman skuad Maung Bandung di lini tengah dalam menghadapi berbagai agenda kompetisi musim ini.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan mengatakan, perekrutan Notsuda merupakan rekomendasi tim pelatih sebagai bagian dari upaya memperkuat komposisi skuad agar tetap kompetitif sepanjang musim.

"Tim pelatih melihat Gakuto sebagai pemain yang memiliki kualitas, pengalaman, dan fleksibilitas yang dibutuhkan tim," kata Adhitia di Bandung, Sabtu (4/7/2026).

Adhitia tidak memungkiri, pengalaman Notsuda bermain di kompetisi Jepang dan Thailand menjadi daya tarik eks penggawa BG Pathum United itu.

Selain itu, kemampuannya yang bisa di tempatkan di berbagai posisi, jadi keuntungan Persib yang di musim ini akan tampil dalam empat kompetisi sekaligus.

"Pengalaman bermain di kompetisi Jepang dan Thailand menjadi nilai tambah yang diyakini dapat memberikan kontribusi positif bagi tim," tuturnya.