JPNN.com - Politik - Parpol

Resmi! PPP Jatim Dukung Agus Suparmanto di Muktamar X

Minggu, 21 September 2025 – 20:27 WIB
Resmi! PPP Jatim Dukung Agus Suparmanto di Muktamar X
DPW PPP Jawa Timur menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) di Surabaya, Sabtu (20/9/2025). Foto: dok sumber

jpnn.com, SURABAYA - DPW PPP Jawa Timur menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) di Surabaya, Sabtu (20/9).

Pada forum itu disepakati dukungan kepada Eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto untuk menjadi ketua umum di Muktamar X PPP.

"Kami unsur pengurus harian, Pimpinan Majelis, badan otonom PPP Jawa Timur, serta Dewan Pimpinan Cabang seluruh Jawa Timur mendeklarasikan dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada H. Agus Suparmanto sebagai ketua umum DPP PPP masa bakti 2025 sampai 2030," tegas Ketua DPW PPP Mundjidah Wahab seraya diikuti peserta Mukerwil.

Selanjutnya, kata Mundjidah, pihaknya menyatakan kesiapan lahir dan batin untuk berjuang memenangkan Agus Suparmanto pada Muktamar X PPP.

"Menyatakan sanggup mengkonsolidasi dan memimpin seluruh DPC di Bawah kepenguirusan kami untuk Bersatu dan sepakat memilih Agus uparmanto sebagai ketua umum DPP PPP masa bakti 2025 2030," katanya.

Mantan Bupati Jombang ini menegaskan dukungan ke Agus Suparmanto merupakan sikap resmi PPP Jatim.

Ia meminta seluruh DPC dan kader mentaati putusan itu.

"Ini sudah sikap resmi. Dan Insya Allah nanti kita tanggal 25 September seluruh kader PPP Jatim berangkat ke Jakarta Muktamar," tandasnya.



