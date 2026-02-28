Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Resmi, RI Dapatkan Tarif Impor Donald Trump  15 Persen

Sabtu, 28 Februari 2026 – 06:30 WIB
Resmi, RI Dapatkan Tarif Impor Donald Trump  15 Persen - JPNN.COM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama Presiden RI Prabowo Subianto, dalam pertemuan Board of Peace di Washington DC, Kamis (19/2). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tarif impor Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) turun dari 19 persen ke 15 persen.

Hal ini menyusul Mahkamah Agung (MA) AS yang membatalkan kebijakan tarif impor Presiden AS Donald Trump dan rencana penerapan global 15 persen.

“Jadi, Indonesia mendapat diskon jadi 15 persen,” kata Airlangga dikutip Sabtu (28/2).

Baca Juga:

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan kesepakatan akhir negosiasi tarif impor Indonesia-AS yang tertuang dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) tetap akan berlaku setelah 90 hari.

“Tidak batal, itu kan baru berlaku sesudah 90 hari, dan sesudah ratifikasi,” kata dia.

Diketahui dalam perjanjian tersebut, sebanyak 1.819 pos tarif produk Indonesia memperoleh fasilitas pembebasan tarif impor hingga nol persen.

Baca Juga:

Produk yang tercakup antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang.

Selain itu, kedua negara juga menyepakati penghapusan tarif bea masuk nol persen untuk produk tekstil dan garmen asal Indonesia melalui skema kuota tertentu.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tarif impor Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) turun dari 19 persen ke 15 persen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Trump  impor  Tarif impor  Airlangga 
BERITA TRUMP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp