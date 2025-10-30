Resmi Terima SK KONI, IMI Bersama Moreno Soeprapto Langsung Tancap Gas

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Motor Indonesia (IMI) mengumumkan kepengurusan IMI periode 2025–2030 di bawah Ketua Umum Moreno Soeprapto.

Hal itu dilakukan setelah IMI resmi mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Selasa (28/10/2025).

Ketua Umum IMI Moreno Soeprapto mengungkapkan SK dari KONI ini adalah penegasan terhadap hasil Munas yang telah berlangsung demokratis.

"Ini menjadi dasar yang kokoh untuk sepenuhnya fokus pada visi IMI, yaitu melahirkan atlet berprestasi di tingkat dunia, menggerakkan Sport Tourism yang berdampak ekonomi,” ujar Moreno Soeprapto dalam siaran persnya, Kamis (30/10).

Moreno Soeprapto sudah tidak asing di dunia otomotif nasional maupun internasional.

Dia merupakan mantan pembalap profesional yang pernah berkompetisi di berbagai ajang bergengsi, termasuk Formula 3 (F3) dan mewakili Indonesia di ajang A1GP (World Cup of Motorsport).

Berbekal segudang pengalaman dan didukung rekam jejaknya sebagai anggota legislatif hingga pengusaha, memberikan kombinasi kepemimpinan yang menguasai aspek sport di lapangan dan aspek manajerial organisasi.

Dia menekankan seluruh energi organisasi akan diarahkan untuk melaksanakan visi IMI yang berlandaskan pada tiga pilar utama.