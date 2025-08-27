Resmi! Thom Haye dan Bek Asal Italia Mendarat di Persib Bandung

Rabu, 27 Agustus 2025 – 15:57 WIB

jpnn.com - Persib Bandung akhirnya mengakhiri teka-teki bursa transfer mereka dengan mengumumkan perekrutan Thom Haye sebagai pemain baru.

Pengumuman resmi dilakukan melalui siaran televisi di TVRI Jawa Barat, Rabu (27/8/2025) sore.

Gelandang berusia 30 tahun itu sebelumnya berstatus tanpa klub setelah kontraknya di SC Heerenveen berakhir pada Juni 2025.

Thom Haye dikenal sebagai gelandang kreatif yang memiliki visi permainan dan kemampuan distribusi bola mumpuni.

Kehadirannya diharapkan mampu menambah variasi serangan Maung Bandung, khususnya di sektor tengah.

Selain Haye, Persib juga memperkenalkan bek berpengalaman asal Italia Federico Barba. Pemain berusia 31 tahun tersebut terakhir kali membela klub asal Swiss FC Sion pada Juli 2025.

Dengan pengalamannya di Eropa, Barba diproyeksikan menjadi salah satu pilar utama di lini belakang Persib.

Tambahan dua amunisi baru ini diharapkan membuat Persib tampil lebih kompetitif, baik di kompetisi domestik atau Asia.(mcr15/jpnn)