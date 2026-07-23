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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Resmi! Tiket Piala Presiden 2026 Dijual Mulai Rp50 Ribu, Ini Cara Mendapatkannya

Kamis, 23 Juli 2026 – 15:07 WIB
Resmi! Tiket Piala Presiden 2026 Dijual Mulai Rp50 Ribu, Ini Cara Mendapatkannya - JPNN.COM
Logo Piala Presiden 2026. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Panitia Piala Presiden 2026 resmi membuka penjualan tiket fase grup dengan harga yang ramah di kantong.

Hanya dengan Rp50 ribu, pencinta sepak bola sudah bisa menyaksikan langsung persaingan delapan tim di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, maupun Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Harga tersebut berlaku untuk seluruh laga babak penyisihan, terlepas dari kategori tribun yang telah disediakan panitia di masing-masing stadion.

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Kebijakan itu diharapkan mampu menarik lebih banyak suporter memadati stadion sejak pertandingan pertama.

Meski harganya terjangkau, penonton tetap harus mengikuti mekanisme penukaran tiket.

Pembelian dilakukan secara online melalui platform resmi Piala Presiden 2026.

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Setiap pembeli akan menerima e-ticket yang wajib ditukar menjadi gelang sebagai akses masuk stadion.

Untuk pertandingan di Stadion Si Jalak Harupat, tiket tersedia untuk tribun barat, timur, utara, dan selatan.

Panitia Piala Presiden 2026 telah merilis harga tiket pertandingan fase grup. Penonton hanya merogoh uang Rp50 ribu untuk menyaksikan pertandingan.

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TAGS   Piala Presiden 2026  Harga tiket Piala Presiden 2026  Tiket Piala Presiden 2026  cara beli tiket Piala Presiden 2026 
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