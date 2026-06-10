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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Resmi Tinggalkan Borneo FC, Mariano Peralta Tinggal Tunggu Waktu Gabung Persija

Rabu, 10 Juni 2026 – 11:33 WIB
Resmi Tinggalkan Borneo FC, Mariano Peralta Tinggal Tunggu Waktu Gabung Persija - JPNN.COM
Mariano Peralta saat mendukung Borneo FC Samarinda. Foto: IG borneofcid

jpnn.com, JAKARTA - Setelah lama menjadi bahan spekulasi, Borneo FC akhirnya mengonfirmasi perpisahan dengan Mariano Peralta.

Pengumuman tersebut sekaligus makin menguatkan rumor pemain terbaik Super League 2025/2026 itu hanya tinggal selangkah lagi berseragam Persija Jakarta.

Kepastian berakhirnya kebersamaan Peralta dengan Pesut Etam diumumkan melalui media sosial klub pada Rabu (10/6). 

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Keputusan ini menjadi bagian dari perombakan besar yang dilakukan Borneo FC usai menuntaskan musim sebagai runner-up dengan raihan poin yang sama dengan juara, Persib Bandung. 

Peralta bukan sosok sembarangan. Selama dua musim membela Borneo FC sejak 2024, gelandang serang asal Argentina itu menjelma menjadi mesin kreativitas tim. 

Dari 69 pertandingan, ia sukses mencetak 30 gol dan mengoleksi 28 assist, catatan yang membuatnya dinobatkan sebagai MVP kompetisi musim lalu.

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"Thank you, Peralta. Dua musim yang berkesan dengan berbagai torehan apik sudah kau ciptakan dan setiap perjumpaan pada akhirnya akan ada perpisahan," tulis Borneo FC dalam pesan perpisahan yang diunggah melalui akun Instagram resmi klub.

Kini perhatian publik tertuju ke Persija Jakarta.  

Borneo FC resmi mengumumkan perpisahannya dengan Mariano Peralta. Kabarnya, selangkah lagi Peralta akan bergabung bersama Persija Jakarta.

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TAGS   Persija  Persija Jakarta  Super League  Mariano Peralta 
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