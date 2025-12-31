Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Resmi Ucapkan Ikrar Talak, Na Daehoon Bersyukur Proses Percerainnya Berjalan Lancar

Rabu, 31 Desember 2025 – 16:30 WIB
Resmi Ucapkan Ikrar Talak, Na Daehoon Bersyukur Proses Percerainnya Berjalan Lancar
Na Daehoon saat menghadiri sidang perdana perceraian di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas TikTok Na Daehoon resmi mengucapkan ikrar talaknya terhadap Julia Prastini atau lebih dikenal Jule.

Adapun ikrar talak itu diucapkan oleh Na Daehoon di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Selasa (30/12) lalu.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum selebritas TikTok tersebut, Rio Rachmat Effendi.

Baca Juga:

"Sudah kemarin, Selasa 30 desember 2025 dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan," ujar Rio Rachmat Effendi saat dikonfirmasi awak media, Rabu (31/12).

"Beliau datang langsung (ke PA Jakarta Selatan)," imbuhnya.

Dia menuturkan ayah tiga anak tersebut tidak menyampaikan banyak hal seusai mengucapkan ikrar talak.

Baca Juga:

Na Daehoon hanya bersyukur karena proses perceraiannya dengan Jule berjalan dengan lancar.

"Ya, bersyukur saja proses persidangan permohonan cerai talaknya berjalan dengan lancar," ucap Rio.

Selebritas TikTok Na Daehoon resmi mengucapkan ikrar talaknya terhadap Julia Prastini atau lebih dikenal Jule.

Na Daehoon  perceraian  ikrar talak  Julia Prastini 
