JPNN.com - Nasional

Resmikan 166 Sekolah Rakyat, Prabowo: Target 500 di 2029, Insyaallah Tercapai

Selasa, 13 Januari 2026 – 00:06 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat meresmikan sekolah rakyat di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/1). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, KALIMANTAN SELATAN - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 166 sekolah rakyat di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Senin (12/1).

Prabowo menuturkan pihaknya menargetkan akan ada 500 sekolah rakyat hingga 2029.

“Sasaran kami adalah 500 sekolah rakyat sampai 2029. Insyaallah akan tercapai dan saya minta maaf kami masih belum bisa menghasilkan lebih banyak daripada yang sekarang,” ucap Prabowo dikutip dari rilis resmi.

Prabowo menuturkan bahwa usaha yang dilakukan saat ini luar biasa termasuk atas usaha Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan jajarannya.

“Saya percaya kami mencapai target 500, dan tiap sekolah saya percaya ujungnya sasaran kita adalah tiap sekolah adalah 1.000 murid,” kata dia.

Dia menyebutkan saat ini jumlah siswa sekolah rakyat mencapai 15 ribu. Ditargetkan jumlah siswa mencapai 30 ribu hingga akhir 2026.

“Ujungnya sasaran kami adalah tiap sekolah rakyat adalah 1.000 murid, berarti sasaran kami nanti 500.000 murid,” tuturnya.

Eks Menteri Pertahanan itu mengaku bercita-cita hingga akhir jabatannya, masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem bisa berubah nasibnya.

