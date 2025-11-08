Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Resmikan Gedung DPP Partai Rakyat Indonesia, Menag: Semoga Berkah

Sabtu, 08 November 2025 – 20:07 WIB
Resmikan Gedung DPP Partai Rakyat Indonesia, Menag: Semoga Berkah - JPNN.COM
Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan gedung baru DPP Partai Rakyat Indonesia (PRI) di Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (8/11). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan gedung baru DPP Partai Rakyat Indonesia (PRI) di Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (8/11).

Nasarudin menjelaskan dirinya diminta hadir untuk mendoakan gedung baru partai yang dipimpin oleh eks Bendara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin.

"Saya diundang di sini selaku Menteri Agama dan juga mungkin sebagai imam besar untuk berdoa. Banyak gedung-gedung di Jakarta termasuk partai yang meminta saya untuk berdoa. Semoga doa kita seperti halnya gedung-gedung yang lain mendatangkan berkah untuk Indonesia, ya," kata Nasarudin.

Baca Juga:

Dia berharap semoga dengan peresmian gedung baru itu bisa menjadi rumah rakyat untuk membebaskan dari kemiskinan, kemelaratan, dan kebodohan. 

Sementara itu, Ketum PRI, Muhammad Nazaruddin menjelaskan dengan kehadiran Menag Nasarudin Umar tersebut, diharapkan gedung baru itu menjadi berkah. 

"Karena gedung ini rumah rakyat dan untuk memulainya memang perlu doa Pak Nasarudin Umar sebagai imam besar dan Menteri Agama kita. Insyaallah doa beliau akan menjadi berkah bagi Partai Rakyat Indonesia," kata Nazaruddin.

Baca Juga:

Dia menjelaskan partainya akan selalu mendukung semua program Presiden Prabowo Subianto.

"Mulai dari program Danatara, program kesehatan, hingga program rumah rakyat, itu semua akan kami sampaikan akan sampai ke tingkat desa lewat Partai Rakyat Indonesia," lanjutnya.

Menteri Agama Nasaruddin Umar meresmikan gedung baru DPP Partai Rakyat Indonesia (PRI) di Setiabudi, Jakarta Selatan, Sabtu (8/11).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Partai Rakyat Indonesia  DPP PRI  Menteri Agama Nasaruddin Umar  parpol 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp