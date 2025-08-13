Resmikan Gedung Prof. Setijadi, Mendiktisaintek Ingin Universitas Terbuka Jadi Hub Bahan Ajar Berkualitas

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Terbuka (UT) punya dua ikon baru, yakni Gedung Prof. Setijadi dan Gerbang Depan UT Pusat yang diresmikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto.

Peresmian yang mengusung tema “Big Dream, Big Data, Big Impact”, menandai komitmen UT dalam memanfaatkan kekuatan teknologi, dan data untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan nasional maupun internasional.

Dalam sambutannya, Mendiktisaintek Brian Yuliarto menyampaikan apresiasi terhadap penamaan gedung utama ini sebagai penghormatan kepada Prof. Setijadi.

“Hari ini merupakan momen bersejarah, bukan hanya bagi Universitas Terbuka, tetapi juga bagi pendidikan tinggi Indonesia," kata Menteri Brian saat merasmikan Gedung Prof. Setijadi dan Gerbang Depan UT Pusat, Rabu (13/8).

Menteri Brian menjelaskan, penamaan Gedung Prof. Setijadi adalah bentuk penghormatan terhadap guru besar kita yang telah merintis dan membesarkan UT. Dia berharap UT makin berperan di era transformasi ini, termasuk dengan mempersiapkan modul pembelajaran berbahasa Inggris dan mengembangkan bahan ajar berkualitas yang bisa digunakan dosen di seluruh Indonesia.

"Prof. Setijadi saat mendirikan UT sudah memiliki gambaran jauh ke depan dan saat ini dengan kemajuan teknologi internet justru pembelajaran jarak jauh menjadi lebih baik, menjadi lebih relevan," terangnya.

Menteri Brian berharap Universitas Terbuka menjadi makin lebih berperan untuk menjangkau daerah-daerah

wilayah-wilayah yang belum bisa mengakses pendidikan tinggi atau memiliki keterbatasan pendidikan tinggi.