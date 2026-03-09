Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Resmikan Kantor Baru DPW PKB DKI, Cak Imin: Ini Strategis

Senin, 09 Maret 2026 – 00:15 WIB
Resmikan Kantor Baru DPW PKB DKI, Cak Imin: Ini Strategis - JPNN.COM
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin baru saja meresmikan kantor baru Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta, Minggu (8/3). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meresmikan kantor baru Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta, Minggu (8/3).

Pria yang akrab disapa Gus Imin itu melontarkan kelakar khasnya mengenai lokasi kantor tersebut.

Cak Imin

Baca Juga:

 menyebut bahwa indikator sebuah kantor wilayah dianggap hebat adalah lokasinya yang strategis.

Menariknya, bagi Cak Imin, bukti lokasi itu strategis adalah jika akses menuju ke sana mengalami kemacetan.

"Baru kali ini (kantor DPW) tempatnya strategis, terbukti agak macet. Itu namanya strategis. Tepuk tangan untuk DPW PKB DKI Jakarta," ujar Cak Imin di lokasi peresmian, disambut gelak tawa para kader.

Baca Juga:

Wakil Ketua DPR RI itu mengaku sangat bangga dengan perkembangan PKB di Jakarta di bawah komando Hasbiallah Ilyas. 

Dia menilai, wajah baru kantor itu merupakan cerminan dari kesuksesan partai meraih 10 kursi di DPRD DKI Jakarta pada Pemilu lalu.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin baru saja meresmikan kantor baru Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cak Imin  kantor baru  DPW PKB DKI  Dprd 
BERITA CAK IMIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp