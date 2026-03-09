Resmikan Kantor Baru DPW PKB DKI, Cak Imin: Ini Strategis

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meresmikan kantor baru Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta, Minggu (8/3).

Pria yang akrab disapa Gus Imin itu melontarkan kelakar khasnya mengenai lokasi kantor tersebut.

Cak Imin

menyebut bahwa indikator sebuah kantor wilayah dianggap hebat adalah lokasinya yang strategis.

Menariknya, bagi Cak Imin, bukti lokasi itu strategis adalah jika akses menuju ke sana mengalami kemacetan.

"Baru kali ini (kantor DPW) tempatnya strategis, terbukti agak macet. Itu namanya strategis. Tepuk tangan untuk DPW PKB DKI Jakarta," ujar Cak Imin di lokasi peresmian, disambut gelak tawa para kader.

Wakil Ketua DPR RI itu mengaku sangat bangga dengan perkembangan PKB di Jakarta di bawah komando Hasbiallah Ilyas.

Dia menilai, wajah baru kantor itu merupakan cerminan dari kesuksesan partai meraih 10 kursi di DPRD DKI Jakarta pada Pemilu lalu.