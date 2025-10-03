Resmikan Kawasan Beloft di Kelapa Gading, Perum BULOG: Ini Jadi Ikon Baru

jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG resmi meluncurkan kawasan Beloft di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kawasan itu menjadi simbol revitalisasi aset negara yang dikelola BULOG agar lebih produktif, bernilai ekonomi, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Direktur Bisnis Perum BULOG, Febby Novita menyampaikan kawasan Beloft memiliki potensi besar sebagai ikon BULOG Business District.

“Alhamdulillah, hari ini kami meresmikan kawasan premier BULOG yang memiliki potensi besar. Tenant-tenan yang sudah bergabung bahkan telah memberikan kontribusi pendapatan sekitar Rp 54 miliar per tahun. Kawasan Beloft ini akan menjadi ikon baru BULOG Business District di Kelapa Gading,” ujarnya.

Beloft memiliki perjalanan sejarah panjang. Kawasan itu awalnya dikenal sebagai Pusat Perkulakan Goro pada 1996.

Namun, akibat krisis moneter 1998, usaha perkulakan merosot tajam dan akhirnya ditutup. Pada 1999, aset kawasan eks-Goro kembali dikelola BULOG dan perlahan bertransformasi menjadi kawasan multiusaha.

Sejak hadirnya Bursa Mobil Gading pada 2012, kemudian diikuti Lazada melalui PT Lastana Express Indonesia, Gavrila Gymnastic Club, hingga iPanganandotcom pada 2019, kawasan ini semakin berkembang.

Kehadiran Pandawa Badminton Arena di 2023, S-Mart oleh PT Surya Ritelindo Utama pada 2024, hingga PT Bless Arena Indonesia pada 2025 yang akan mengembangkan lapangan padel, menandai kawasan ini sebagai pusat bisnis dan gaya hidup baru di Jakarta Utara.