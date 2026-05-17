JPNN.com - Nasional - Humaniora

Resmikan Kelenteng Tian Fu Gong PIK, Pramono Bicara Toleransi di Jakarta

Minggu, 17 Mei 2026 – 19:19 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan Kelenteng Tian Fu Gong di Riverwalk Island, Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, Minggu (17/5/2026).

Peresmian tempat ibadah yang namanya memiliki arti Istana Kemakmuran Agung itu dihadiri ribuan umat dan tamu undangan.

Pramono dalam sambutannya pada peresmian itu menyatakan pembangunan Kelenteng Tian Fu Gong bukan hanya soal bangunan fisik.

Menurut dia, kelenteng Tian Fu Gong menjadi simbol keberagaman dan toleransi antarumat beragama di Jakarta.

“Pembangunan kelenteng ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik, melainkan simbol keberagaman, persatuan, kebersamaan, dan toleransi antarumat beragama yang ada di Jakarta,” katanya.

Pramono pun menyampaikan apresiasinya kepada Yayasan Sanggar Sinar Suci dan berbagai pihak yang ikut membangun kelenteng tersebut.

Dia juga menyebut kehadiran Tian Fu Gong sejalan dengan semangat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merawat keberagaman.

Mantan sekretaris kabinet itu menegaskan Jakarta kini makin terbuka terhadap kegiatan lintas agama dan budaya.

