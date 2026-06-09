Resmikan Migran Center Politeknik Batam, Menteri P2MI Dorong Lulusan Raih Peluang Kerja Global

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin meresmikan Migran Center di Politeknik Negeri Batam (Polibatam) pada Senin 8 Juni 2026.

Dia berharap kehadiran Migran Center ini menjadi ekosistem terpadu dari hulu ke hilir guna mencetak sekaligus menyalurkan tenaga kerja terampil Indonesia ke kancah internasional.

Acara peresmian tersebut dihadiri oleh jajaran petinggi Politeknik Negeri Batam, di antaranya Direktur Polibatam Ir. Bambang Hendrawan, Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Arniati, Ketua Senat Metta Santiputri serta Kepala Pusat Karier dan Kewirausahaan Siti Noor Chayati beserta seluruh Civitas Akademika Polibatam.

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Turut hadir pula Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) untuk Johor Bahru, Sigit Suryantoro Widiyanto.

Sementara itu, Menteri P2MI didampingi oleh Sekretaris Jenderal KP2MI Komjen Pol. Dwiyono, Direktur Jenderal Pemberdayaan Fachri serta Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN) Dwi Setiawan Susanto.

Menjawab Tantangan Aging Population Lewat Bonus Demografi

Dalam sambutannya, Menteri P2MI Mukhtarudin mengapresiasi tinggi capaian prestasi Polibatam yang sukses mendidik anak-anak bangsa bertalenta.

Terlebih, Polibatam yang bertransformasi menjadi perguruan tinggi negeri sejak 2010 ini memiliki 25 Program Studi (Prodi) dengan prospek jangka panjang yang sangat cerah.