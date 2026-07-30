Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional

Resmikan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Prabowo Ceritakan Kisah Soekarno

Kamis, 30 Juli 2026 – 14:20 WIB
Resmikan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Prabowo Ceritakan Kisah Soekarno - JPNN.COM
Stasiun Semarang Tawang yang telah dipugar dan diresmikan oleh Presiden Prabowo, pada Kamis (30/7). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (30/7).

Prabowo mengatakan bahwa Stasiun Semarang Tawang memiliki arti penting dalam perjalanan sejarah bangsa.

Dia mengungkapkan stasiun tersebut pernah digunakan oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno untuk melakukan perjalanan ke berbagai daerah pada masa awal kemerdekaan.

Baca Juga:

"Sejarah mencatat bahwa Presiden Republik Indonesia yang pertama menggunakan stasiun ini untuk berangkat ke daerah-daerah lain untuk menjalankan tugas negara di awal kemerdekaan,” ucap Prabowo.

“Karena itu, menjaga, melestarikan Stasiun Tawang ini tidak hanya menjaga dan melestarikan satu bangunan, tetapi juga menjaga identitas dan menjaga memori dan perjalanan sejarah kita," lanjutnya.

Prabowo juga mengingatkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan memelihara sejarahnya.

Baca Juga:

Menurut dia, pengalaman masa lalu, termasuk masa penjajahan, harus dijadikan pelajaran untuk membangun kemajuan bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Prabowo turut menekankan pentingnya melestarikan seluruh warisan budaya dan bangunan bersejarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari identitas nasional.

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (30/7).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Soekarno  Stasiun Semarang Tawang  Presiden Prabowo 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp