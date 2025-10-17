Close Banner Apps JPNN.com
Resmikan RPH Halal di MAJT MAS, Wagub Jateng Taj Yasin Dorong Ekosistem Produk Halal Terus Bertumbuh

Jumat, 17 Oktober 2025 – 18:21 WIB
Resmikan RPH Halal di MAJT MAS, Wagub Jateng Taj Yasin Dorong Ekosistem Produk Halal Terus Bertumbuh
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin saat acara peresmian Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Halal di Masjid Agung Jawa Tengah-Masjid Agung Semarang (MAJT MAS) pada, Jumat, 17 Oktober 2025. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin meresmikan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Halal di Masjid Agung Jawa Tengah-Masjid Agung Semarang (MAJT MAS) pada, Jumat, 17 Oktober 2025.

RPH tersebut berdiri di kompleks MAJT MAS Semarang dengan bangunan dan fasilitas yang memadai.

Di dalamnya terdapat juru sembelih halal, dokter hewan, juru kelet, serta mesin penggilingan daging, dan fasilitas lainnya.

RPH tersebut memastikan proses pemotongan hewan berjalan sesuai syariat Islam, dan sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong tumbuhnya ekosistem produk halal di Jawa Tengah.

Taj Yasin mengatakan keberadaan RPH Halal MAJT MAS sejalan dengan 11 program prioritas yang diusungnya bersama Gubernur Ahmad Luthfi, yakni  melahirkan ekosistem ekonomi syariah, melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim.

Keberadaan RPH Halal, sambungnya, akan memudahkan masyarakat dalam mengakses kepastian produk makanan halal.

“Harapannya, bupati dan wali kota di daerah juga melakukan hal yang sama dengan membangun RPH berbasis halal,” ujar Taj Yasin dalam sambutannya.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah Ahmad Darodji menambahkan pada Iduladha tahun ini, RPH Halal MAJT MAS  telah memotong 112 ekor sapi.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin meresmikan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Halal di Masjid Agung Jawa Tengah-Masjid Agung Semarang (MAJT MAS).

TAGS   Pemprov Jateng  Taj Yasin  Produk Halal  RPH Halal 
