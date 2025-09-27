Close Banner Apps JPNN.com
Resolusi Akhir Tahun: Marshanda Pengin Jadi Ibu dan Pribadi yang Lebih Baik

Sabtu, 27 September 2025 – 08:07 WIB
Aktris Marshanda. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Marshanda mengungkapkan tujuan dan harapannya pada sisa tahun ini.

Dia mengaku ingin menjadi sosok yang lebih baik bagi keluarga dan penggemarnya.

Marshanda, yang akrab disapa Caca tersebut menyatakan keinginannya untuk terus berkembang sebagai seorang ibu.

Baca Juga:

Dia berharap dapat menjadi teladan yang baik bagi putri semata wayangnya, Siena Ameerah Kasyafani.

"Goals-nya sih apa ya? Pengin jadi, terus menjadi ibu yang bisa menjadi contoh yang baik buat anakku," kata Marshanda di Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Selain peran sebagai ibu, Marshanda juga memiliki target dalam kariernya.

Baca Juga:

Pemain film Induk Gajah tersebut berambisi untuk menghasilkan karya-karya yang tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga memiliki nilai dan makna mendalam.

"Menjalankan menghasilkan karya-karya dalam pekerjaanku yang bermakna buat orang-orang yang follow aku, buat fans aku," imbuhnya.

TAGS   Marshanda  resolusi  Sienna Ameerah Kasyafani  Ibu 
