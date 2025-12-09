Close Banner Apps JPNN.com
Resolusi Punya Rumah di 2026, Ini Tip Membangun Hunian Aman dan Tahan Lama

Selasa, 09 Desember 2025 – 12:59 WIB
Resolusi punya rumah di 2026, ada tip membangun hunian yang aman dan tahan lama. Foto dok. Vinilon Group

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki 2026, memiliki atau merenovasi rumah menjadi resolusi utama banyak keluarga. Dengan tren gaya hidup yang lebih sehat dan kebutuhan ruang yang fungsional, proses membangun rumah kini menuntut perencanaan yang matang dan perhatian pada kualitas material. 

Agar resolusi rumah baru terwujud dengan aman dan nyaman, ada empat poin penting yang harus disiapkan sejak awal.

Pertama, soal anggaran, di mana anggarannya harus realistis dna terukur. Hal ini karena pembangunan rumah melibatkan komponen biaya yang dinamis.

Penting untuk membuat perhitungan anggaran yang detail, mencakup material, tenaga kerja, hingga dana cadangan minimal 20% dari total anggaran.

"Strategi penting dalam penghematan jangka panjang adalah memilih material yang tepat sejak dini," kata General Manager Marketing Vinilon Group, Christian Rudolf, Selasa (9/12).

Penggunaan material tahan lama, seperti perpipaan dan sanitary berkualitas, justru membantu memangkas biaya perbaikan besar yang tak terduga di masa depan.

Kedua, dengan merencanakan konsep hunian fungsional sesuai dengan aktivitas keluarga. Hal itu dikarenakan sebuah rumah ideal bukan sekadar estetika, tetapi seberapa optimal fungsinya mendukung rutinitas penghuninya. 

Di tahun 2026, konsep hunian fleksibel semakin populer, di mana satu ruang dapat bertransformasi menjadi ruang kerja, ruang belajar, atau area santai.

Resolusi punya rumah di 2026, ada tip membangun hunian yang aman dan tahan lama, salah satunya soal kualitas material

TAGS   renovasi rumah   Vinilon Group  Hunian  sanitary 
