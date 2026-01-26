Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

Resolusi Sehat 2026 Lewat Kampanye Jadi Lebih Baik

Senin, 26 Januari 2026 – 13:48 WIB
Kampanye #JadiLebihBaik mengajak masyarakat memulai gaya hidup sehat lewat pilihan sederhana. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Susu Mbok Darmi meluncurkan kampanye kuartal pertama 2026 bertajuk #JadiLebihBaik sebagai upaya mendorong masyarakat menjalani gaya hidup lebih sehat melalui pilihan sederhana dalam keseharian.

Kampanye ini menyasar konsumen yang ingin memulai resolusi awal tahun secara realistis dan berkelanjutan.

Kampanye tersebut dilatarbelakangi meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, di tengah padatnya aktivitas yang kerap membuat resolusi sulit dijalankan secara konsisten.

Melalui pendekatan yang lebih fleksibel, Susu Mbok Darmi berupaya menghadirkan solusi yang mudah diterapkan tanpa tekanan berlebihan.

Salah satu fokus kampanye #JadiLebihBaik adalah mengajak konsumen lebih bijak dalam mengatur konsumsi gula.

Perusahaan menghadirkan pilihan tingkat gula yang beragam, mulai dari No Sugar, Less Sugar, Normal Sugar, hingga Extra Sugar, sehingga konsumen dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing.

CEO Susu Mbok Darmi, Dhony Pratama, mengatakan kampanye ini bertujuan mengubah cara pandang masyarakat terhadap resolusi hidup sehat.

“Awal tahun sering kali identik dengan resolusi dan niat untuk berubah. Lewat #JadiLebihBaik, kami ingin mengajak masyarakat melihat bahwa perubahan bisa dimulai dari hal kecil yang terasa dekat dan realistis. Tidak harus memaksa, yang penting konsisten,” ujar Dhony, Senin (26/1).

