Respons Aksi Sepihak AS-Israel, Hasto PDIP Sebut Posisi Indonesia di BoP Tak Relevan

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut keanggota Indonesia di Board of Peace (BoP) sudah tak relevan menyusul eskalasi di Timur Tengah (Timteng).

Terutama, kata dia, Amerika Serikat (AS) sebagai pemimpin BoP bersama Israel melakukan aksi penyerangan ke Iran.

Hal demikian seperti disampaikan Hasto saat menjawab pertanyaan awak media di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (18/4).

Baca Juga: Hasto PDIP Bilang Kritik Publik Era Presiden Jokowi Banyak yang Benar

"Keanggotaan Indonesia di dalam Board of Peace, setelah ditandatangani ternyata kemudian muncul aksi sepihak dari Amerika Serikat dan Israel, sehingga tentu hal tersebut menjadi tidak relevan lagi," kata dia, Sabtu.

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu sikapnya menyatakan posisi Indonesia tak relevan sejalan dengan ucapan Presiden kelima RI sekaligus Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Megawati saat menjadi pembicara kunci acara seminar bertajuk Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini menekankan tentang hal-hal yang sangat fundamental tentang politik luar negeri bebas aktif.

Baca Juga: Hasto Kristiyanto Jaga Stamina Demokrasi dengan Lari Pagi di Makati

"Politik ini tidak netral, politik ini berpihak. Berpihak kepada keadilan, kepada kemanusiaan, pada kesetaraan. Itulah yang diingatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono menanggapi ramainya desakan agar Indonesia keluar dari keanggotaan Dewan Keamanan atau Board of Peace (BoP).