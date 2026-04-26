Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Respons Ammar Zoni Setelah Divonis 7 Tahun Penjara

Minggu, 26 April 2026 – 11:11 WIB
Ammar Zoni menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (23/4). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni menyampaikan respons setelah divonis 7 tahun penjara terkait kasus peredaran narkoba di dalam rutan.

Dia tidak puas dan berencana mengajukan banding atas putusan majelis hakim tersebut.

Ammar Zoni bahkan mengganti tim kuasa hukum dan menunjuk tim dari Krisna Murti Law & Partner untuk menangani proses banding.

"Kami mau menyampaikan sehubungan dengan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 7 tahun terhadap Ammar Zoni. Berkaitan dengan itu, Ammar Zoni telah menunjuk kami, Kantor Hukum Krisna Murti Law & Partners sebagai kuasa hukum dalam menjalankan semua segala proses hukum yang berjalan saat ini," ungkap kuasa hukum Ammar Zoni, Dwana Toligi di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baru-baru ini.

Kuasa hukum Ammar Zoni lainnya, Dimas Ramadan menjelaskan, kliennya segera mengajukan banding atas vonis majelis hakim.

Menurutnya, Ammar Zoni sangat kecewa dengan putusan yang dijatuhkan tersebut.

"Kami sangat menghormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan setelah sidang, kami ketemu Bang Ammar, dan Ammar menceritakan semua, banyak hal-hal yang janggal pada saat proses persidangan berlangsung," beber Dimas Ramadan.

"Bang Ammar merasa tidak puas dengan hasil putusan Majelis Hakim. Maka dari itu, kami akan mengupayakan banding," lanjutnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ammar Zoni  Kasus Ammar Zoni  Ammar Zoni narkoba  sidang Ammar Zoni 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp