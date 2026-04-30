JPNN.com - Entertainment

Respons Andre Taulany soal Mantan Istri Diduga Lakukan Penganiayaan

Kamis, 30 April 2026 – 13:51 WIB
Andre Taulany. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Andre Taulany memberikan respons mengenai kabar mantan istrinya, Rien Wartia Trigina alias Erin yang diduga melakukan penganiayaan terhadap ART-nya.

Pria 51 tahun tersebut mengaku tak tahu-menahu perihaal isu yang menyeret nama mantan istrinya tersebut.

Oleh karena itu, Andre Taulany enggan mengomentari soal dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan Erin tersebut.

"Saya enggak mau berkomentar, minta maaf banget. Karena saya enggak tahu dan saya juga memang sudah enggak dengar kabar beritanya. Jadi, ya saya enggak bisa komentar apa-apa," ujar Andre Taulany di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Rabu (29/4) malam.

Dia juga mengaku tak tahu soal sosok perempuan yang diduga sebagai korban penganiayaan itu.

Sebab, Andre sudah sejak lama tak tinggal di rumah yang sama dengan mantan istrinya itu.

"Saya enggak tahu karena kan, saya sudah enggak di rumah sama mereka, karena sudah masing-masing," tuturnya.

Ayah tiga anak itu juga mengaku belum mendapat informasi apa pun mengenai isu tersebut.

