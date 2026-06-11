Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Respons Arahan Istana, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad Gandeng Hotman Paris Demi Bersihkan Nama

Kamis, 11 Juni 2026 – 17:02 WIB
Respons Arahan Istana, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad Gandeng Hotman Paris Demi Bersihkan Nama - JPNN.COM
Konferensi pers Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad terkait dugaan kasus impor barang yang menyeret nama perusahaan Blue Ray, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

jpnn.com, JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad resmi menunjuk pengacara kondang Hotman Paris untuk memulihkan nama baiknya.

Keputusan hukum tersebut diambil Raffi setelah berkonsultasi langsung dengan pihak Istana dan pimpinan DPR RI, Kamis (11/6).

“Saya sudah berkomunikasi sama Istana, sama Pak Seskab Teddy. Saya juga berbicara kepada pimpinan DPR, Pak Dasco,” ujar Raffi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Baca Juga:

Raffi mengaku menghubungi Istana dan pimpinan DPR RI tersebut untuk meminta saran setelah namanya disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Setelah berbicara dengan mereka, dia memutuskan mencari pengacara yang kompeten untuk mendampinginya, yakni Hotman Paris.

“Ya sudah, cari pengacara yang kompeten, yang benar-benar bisa membantu untuk semua ini, dan tanyakan apa langkah yang terbaik untuk membersihkan nama sendiri, nama pribadi, dan juga benar-benar jangan sampai ini terbawa ke politik,” katanya.

Baca Juga:

Sementara itu, dia menjelaskan perlu memberikan keterangan kepada publik dalam konferensi pers karena dirinya saat ini sedang mengemban amanah sebagai Utusan Presiden.

“Buat saya sekarang sangat penting karena sekarang ada kepercayaan dari negara ini. Saya harus meluruskan,” jelasnya.

Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad resmi menunjuk pengacara kondang Hotman Paris untuk memulihkan nama baiknya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Seskab Teddy  Raffi Ahmad  Waka DPR Dasco  Hotman Paris  kasus Bea Cukai 
BERITA SESKAB TEDDY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp