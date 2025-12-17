Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Respons Bencana Sumatra, DPP GMNI 2025-2028 Usung Paradigma Ekologi Politik Dalam Pembangunan Nasional

Rabu, 17 Desember 2025 – 11:47 WIB
Respons Bencana Sumatra, DPP GMNI 2025-2028 Usung Paradigma Ekologi Politik Dalam Pembangunan Nasional - JPNN.COM
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) resmi mengukuhkan kepengurusan Periode 2025–2028 dalam agenda nasional yang digelar di Denpasar, Bali, Selasa (16/12/2025). Foto: Dok. DPP GMNI

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) resmi mengukuhkan kepengurusan Periode 2025–2028 dalam agenda nasional yang digelar di Denpasar, Bali, Selasa (16/12/2025).

Pengukuhan ini menjadi momentum bagi GMNI untuk memperkuat peran mahasiswa dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan sosial, berkelanjutan, dan selaras dengan amanat konstitusi.

Ketua Umum DPP GMNI Muhammad Risyad Fahlefi menilai bencana ekologis di sejumlah wilayah, termasuk Sumatra menjadi refleksi penting penguatan implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam pembangunan nasional.

Baca Juga:

"GMNI memandang Pasal 33 UUD 1945 menjadi kerangka konstitusional pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat, sehingga penguatan ekonomi hijau perlu terus didorong,” ujar Risyad.

Menurut Risyad, bencana di sejumlah wilayah Sumatra menjadi refleksi penting perlunya percepatan pembangunan ekonomi hijau berbasis pendekatan ekologi politik.

“Bencana di sejumlah wilayah Sumatera menjadi refleksi penting perlunya percepatan pembangunan ekonomi hijau berbasis pendekatan ekologi politik,” ujar Risyad.

Baca Juga:

Risyad menegaskan GMNI siap berkontribusi secara konstruktif sebagai mitra strategis pemerintah melalui dialog kebijakan, kajian akademik, dan partisipasi aktif kader dalam mendukung pembangunan nasional yang sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Risyad juga menegaskan bahwa GMNI juga akan menjalankan peran sebagai mitra kritis yang bertanggung jawab.

Ketua Umum DPP GMNI Muhammad Risyad Fahlefi menilai bencana di sejumlah wilayah termasuk Sumatra momen refleksi penting untuk penguatan implementasi Pasal 1945.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   GMNI  bencana sumatra  paradigma  pembangunan nasional 
BERITA GMNI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp