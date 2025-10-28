Respons Bojan Hodak Soal Saddil Ramdani yang Marah Ditarik Keluar

jpnn.com, BANDUNG -

Pelatih Persib, Bojan Hodak harus mengubah taktik di tengah pertandingan melawan Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (27/10/2025) malam.

Saddil Ramdani terpaksa ditarik keluar pada menit 31 dan digantikan oleh Adam Alis. Penyebabnya karena Lucho Guaycochea diusir wasit setelah dinilai melakukan pelanggaran berat pada pemain Persis, Kodai Tanaka.

Persib bermain dengan 10 pemain, Bojan Hodak lalu mengubah taktik permainan. Saddil Ramdani yang turun sebagai starter, harus ditarik keluar. Setelahnya eks penggawa Sabah FC itu tampak kesal dengan melempar botol air mineral hingga memukul bench pemain di stadion.

Merespons kekesalan Saddil Ramdani, Bojan Hodak mengerti perasaan anak asuhnya itu. Namun dia harus melakukan itu karena alasan taktikal.

“Tentu saja pemain tidak senang ketika ada pemain yang ditarik keluar. Saya menggantinya karena alasan taktikal,” kata Bojan Hodak.

Menurutnya, tampil hanya dengan 10 pemain, timnya perlu mempertebal lini pertahanan. Karakter Saddil sebagai seorang winger, tidak cocok dengan taktik malam tadi.

“Saya memerlukan pemain yang tampil lebih baik dalam bertahan. Beckham (Putra) punya kemampuan bertahan lebih baik. Saddil lebih bagus dalam menyerang dan dia tidak beruntung. Karena ketika dirinya bermain, dia harus diganti akibat kami perlu satu pemain dengan kemampuan bertahan yang lebih baik,” jelasnya.