Respons Cepat PGN-Pemkot Surabaya Tangani Kebocoran Pipa Gas di Sambikerep

jpnn.com, SURABAYA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) memastikan insiden kebocoran pipa gas yang sempat memunculkan titik api di Jalan Bungkal IV Nomor 27, RT 04/RW 03, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Minggu (19/7), telah berhasil ditangani.

Kondisi di lokasi kini dinyatakan aman.

Laporan kejadian diterima melalui Call Center Darurat 112 Surabaya pada pukul 05.28 WIB. Setelah menerima laporan, Gas Management Center (GMC) PGN langsung berkoordinasi dengan Incident Management Team (IMT) Area Surabaya dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (PMK) Kota Surabaya.

Area Head PGN Surabaya Arief Nurrachman mengatakan penanganan insiden dapat dilakukan dengan cepat berkat koordinasi yang baik antara PGN, Pemerintah Kota Surabaya, dan Dinas Pemadam Kebakaran serta Penyelamatan (PMK).

"Kami bergerak cepat begitu menerima laporan. Prioritas utama kami adalah mengamankan jaringan gas, memastikan keselamatan masyarakat, serta melakukan perbaikan agar kondisi segera kembali normal," ujar Arief.

Ia menegaskan jalur pipa yang mengalami gangguan merupakan jaringan yang sudah tidak melayani pelanggan aktif sehingga pasokan gas bumi kepada pelanggan di sekitar lokasi tidak terdampak.

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"Setelah proses perbaikan selesai, kami melakukan pengujian menyeluruh dan memastikan tidak ditemukan kebocoran lanjutan. Saat ini kondisi lokasi sudah aman, sedangkan penyebab gangguan masih dalam proses investigasi," katanya.

Arief juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang sigap melaporkan kejadian serta kepada Command Center 112 dan PMK Kota Surabaya atas respons cepat dalam penanganan insiden tersebut.