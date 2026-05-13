Respons dan Upaya Keluarga Setelah Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aditya Zoni mengaku kaget saat mengetahui kakaknya, Ammar Zoni kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Sebab, dia merasa pemindahan Ammar Zoni terkesan mendadak dan tanpa pemberitahuan kepada keluarga.

"Mendadak, jadinya kami kaget," kata Aditya Zoni dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Pemain sinetron itu berharap Ammar Zoni dalam keadaan baik-baik saja di Nusakambangan.

Adapun Aditya Zoni dan kuasa hukum memastikan akan mengajukan permohonan demi mengupayakan pemindahan Ammar Zoni.

"Doanya supaya Bang Ammar Zoni kuat di sana, kami upayakan cara balik ke sini," lanjut Aditya Zoni.

Diketahui, Ammar Zoni kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemeimipas).

Humas Ditjenpas Rika Apriliantai menjelaskan bahwa Ammar Zoni dan 5 rekannya dipindahkan dari Lapas Narkotika Jakarta ke Lapas Nusakambangan pada Jumat (8/5) pukul 23.55 WIB.