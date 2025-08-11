Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Respons Doktif Seusai Izin Edar Produk Skincare Miliknya Dicabut BPOM

Senin, 11 Agustus 2025 – 04:09 WIB
Respons Doktif Seusai Izin Edar Produk Skincare Miliknya Dicabut BPOM - JPNN.COM
Kreator konten Doktif. Foto: tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram dan edukator skincare, Doktif, memberikan tanggapan atas pencabutan izin edar empat produk skincare miliknya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Meski pencabutan ini menuai sorotan publik, Doktif mengaku tidak mempermasalahkannya.

“Enggak apa-apa, kan saya enggak pernah jualan keranjang produk berbahaya," kata Doktif.

Baca Juga:

Keputusan BPOM ini terkait ketidaksesuaian kandungan produk dengan data pendaftaran resmi.

Keempat produk yang dicabut izinnya adalah AAC Face Tonic AHA, AAC Day Cream with Brightener, AAC SB Oily, dan Amiraderm Glowing Night Cream Series.

BPOM mengumumkan hal tersebut melalui akun Instagram resmi dengan menandai produk-produk tersebut dengan stempel “IZIN EDAR DICABUT”.

Baca Juga:

Pencabutan izin edar ini bertujuan melindungi kesehatan masyarakat, karena perbedaan komposisi dapat menimbulkan risiko alergi dan klaim manfaat produk yang menyesatkan.

Langkah ini sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika.

Doktif, memberikan tanggapan atas pencabutan izin edar empat produk skincare miliknya oleh BPOM.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Doktif  Skincare  BPOM  Izin edar 
BERITA DOKTIF LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp