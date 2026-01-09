Respons Gerindra soal Sikap Demokrat tentang Pilkada Melalui DPRD

jpnn.com - Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menghormati perubahan sikap Partai Demokrat yang kini mendukung usul pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD, yang awalnya diusulkan oleh Gerindra.

Menurut Pras -sapaan akrab Prasetyo, perubahan sikap Demokrat tersebut merupakan pandangan dari masing-masing partai yang telah dilakukan pertimbangan.

"Kalau kami pasti menghormati pandangan setiap partai masing-masing, kan. Pasti tidak mungkin juga memutuskan tanpa melakukan perhitungan atau melakukan kajian-kajian," kata Pras saat memberikan keterangan seusai penyerahan bonus atlet SEA Games di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Namun, Pras menampik Gerindra melakukan komunikasi agar Partai Demokrat mengubah sikap mereka dan mendukung pilkada dilakukan melalui DPRD.

Sebelumnya, Demokrat dengan tegas menolak usulan pilkada lewat DPRD. Hal itu karena Ketua Majelis Tinggi Partai Susilo Bambang Yudhoyono pernah menolak usul tersebut saat menjabat sebagai Presiden Ke-6 RI.

"(Perubahan) Itu sikap masing-masing partai," ucap Pras.

Pras yang juga menjabat Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa pemerintah akan menyerap aspirasi publik jika usulan tersebut resmi diberlakukan.

Berdasarkan hasil salah satu survei, mayoritas warga sebanyak 66,1 persen menolak usulan pilkada melalui DPRD.