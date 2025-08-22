Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Respons Gibran soal OTT Wamenaker Noel

Jumat, 22 Agustus 2025 – 13:33 WIB
Respons Gibran soal OTT Wamenaker Noel - JPNN.COM
Wapres Gibran Rakabuming Raka. Foto: Rizki Ganda Marito/JPNN.com

jpnn.com, POSO - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons soal OTT KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel.

Putra sulung Jokowi itu mengatakan menghormati proses yang sudah berjalan, serta independensi KPK.

“Kami hormati proses yang sudah berjalan. Kami hormati independensi KPK,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan usai meninjau lokasi terdampak gempa di SDN 1 Tangkura, Poso Pesisir Selatan, Poso, Sulawesi Tengah, Jumat.

Gibran menegaskan komitmennya sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di negeri ini.

“Yang jelas saya sebagai pembantu Presiden mendukung penuh komitmen dari Bapak Presiden untuk memberantas korupsi di negeri ini,” katanya.

KPK melakukan OTT terhadap Wamenaker dan 13 orang lain yang pada Kamis (20/8) terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

KPK segera mengumumkan status Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan 13 orang lain terkena OTT dalam konferensi pers pada Jumat ini.

Agenda tersebut akan menjelaskan konstruksi perkara dan kronologi kegiatan tangkap tangan secara lengkap.

Wapres Gibran Rakabuming Raka merespons soal OTT KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel.

TAGS   Gibran  Gibran Rakabuming Raka  Wamenaker Noel  OTT KPK Wamenaker Noel  KPK 
