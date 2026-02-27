Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Respons Inara Rusli Soal Pernikahan Virgoun dan Lindi Fitriyana

Jumat, 27 Februari 2026 – 14:14 WIB
Respons Inara Rusli Soal Pernikahan Virgoun dan Lindi Fitriyana - JPNN.COM
Inara Rusli. Foto: Instagram/mommy_starla

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Inara Rusli memberi tanggapan soal pernikahan mantan suaminya, Virgoun.

Dia mendoakan kebahagiaan untuk Virgoun yang menikahi Lindi Fitriyana pada Kamis (26/2).

"Semoga bahagia, itu saja," kata Inara Rusli.

Baca Juga:

Mantan personel Bexxa itu tidak berkomentar banyak soal pernikahan mantan suaminya tersebut.

Inara Rusli mengaku tidak diundang untuk datang ke pernikahan Virgoun dan Lindi Fitriyana.

"Enggak (diundang)," tambah Inara Rusli.

Baca Juga:

Diketahui, Inara Rusli pernah menikah dengan Virgoun pada 2014 hingga akhirnya bercerai pada 10 November 2023.

Kini, Inara Rusli dirumorkan telah menikah siri dengan Insanul Fahmi, suami Wardatina Mawa.

Selebritas Inara Rusli memberi tanggapan soal pernikahan mantan suaminya, Virgoun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Inara Rusli  virgoun  Virgoun nikah  lindi fitriyana 
BERITA INARA RUSLI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp