Respons Kapolda Jabar Soal Sayembara Dedi Mulyadi untuk Tangkap Pelaku Begal

jpnn.com, BANDUNG - Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kapolda Jabar) Irjen Pol Pipit Rusmanto menyambut baik sayembara senilai Rp 50 juta yang digelar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terkait begal.

Masyarakat yang berhasil menangkap pelaku kejahatan, seperti maling dan begal akan diberikan hadiah uang mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 50 juta. Syaratnya, pelaku harus diserahkan ke kantor polisi dengan kondisi hidup.

Pipit menuturkan dengan sayembara tersebut masyarakat akan termotivasi untuk turut menjaga situasi kamtibmas.

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"Ya, kami menyambut baik. Bapak Gubernur juga memiliki keinginan untuk memberikan motivasi kepada semua warga untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtibmas," kata Pipit di Sport Jabar, Arcamanik, Kota Bandung pada Jumat (24/7/2026).

"Artinya, Bapak Gubernur menyampaikan sayembara ya menurut saya, ini wujud pemberian semangat, motivasi kepada semua pihak, kecuali pihak kepolisian," sambungnya.

Menurut Pipit, pemberantasan begal merupakan tugas seluruh unsur masyarakat.

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Apabila nantinya ada masyarakat yang menangkap begal lalu menyerahkan ke polisi maka yang bersangkutan mendapatkan hadiah.

"Siapa tahu bertemu begal,tangkap, dan diserahkan ke kepolisian. Nanti kepolisian melaporkan Pak Gubernur sehingga akan dapat bonus," ungkap dia.