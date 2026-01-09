Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Respons Ketum PBNU soal Yaqut Jadi Tersangka, Ada Kata Kakak

Jumat, 09 Januari 2026 – 17:39 WIB
Respons Ketum PBNU soal Yaqut Jadi Tersangka, Ada Kata Kakak - JPNN.COM
Ketua Umum PBNU, Kiai Yahya Cholil Staquf. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KPK menetapakan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus kuota haji.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf merespons dengan bijak.

Gus Yahya mengatakan tidak akan mengintervensi kasus Yaqut dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku.

Baca Juga:

“Sebagai kakak tentu secara emosional saya ikut merasakan, tetapi, masalah hukum terserah proses hukum. Saya sama sekali tidak ikut campur,” ujar Gus Yahya yang juga kakak kandung Yaqut Cholil di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Yaqut Cholil Qoumas menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama.

Status tersangka telah ditetapkan pada Kamis, 8 Januari 2026.

Baca Juga:

Ia juga memastikan bahwa PBNU secara organisasi tidak terlibat dalam kasus yang melibatkan Eks Menag Yaqut.

"PBNU tidak terkait. Tindakan individu tidak mewakili organisasi," katanya.

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf merespons penetapan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus kuota haji.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PBNU  kasus kuota haji  Kuota Haji  Yahya Cholil Staquf 
BERITA PBNU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp