JPNN.com - Nasional - Hukum

Respons KSAD Terkait Penembakan Pesawat Smart Air

Kamis, 12 Februari 2026 – 14:17 WIB
Respons KSAD Terkait Penembakan Pesawat Smart Air
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak. Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons kasus penembakan pesawat Smart Air di Papua yang menewaskan pilot dan kopilot.

Maruli menyatakan pihaknya masih menunggu perintah dari Markas Besar TNI.

"Saya baru mendapatkan laporan saja bahwa ada kejadian pilot itu. Ya nanti kami coba lagi bagaimana petunjuk operasional, kan, dalam Mabes TNI ini Nanti bagaimana," kata dia dalam wawancara cegat selepas acara sarasehan bertajuk "Penguatan Basarnas dalam sistem SAR Nasional" di Kantor Basarnas Pusat, Jakarta, Kamis.

Baca Juga:

Ketika ditanya apakah akan ada pengejaran terhadap terduga pelaku, dia menyebutkan bahwa semua keputusan ada di Mabes TNI, dan teknis arahan tersebut dimungkinkan langsung diteruskan kepada satuan tugas yang ada di Papua, lokasi kejadian.

"Ya kami menunggu perintah saja," katanya.

Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani sebelumnya mengatakan pilot Enggo dan kopilot Baskoro tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata setelah pesawat Smart Air mendarat di Lapangan Terbang Karowai, Rabu (11/2) sekitar pukul 11.00 WIT.

Pesawat dengan nomor penerbangan PK-SNR itu berangkat dari Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, dan dilaporkan membawa penumpang saat ditembaki setibanya di Karowai.

Faizal menyebut terkait kondisi 13 penumpang itu masih belum dapat dipastikan karena laporan yang diterima masih bersifat awal.

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons kasus penembakan pesawat Smart Air yang menewaskan pilot dan kopilot.

TAGS   KSAD  penembakan pesawat  pesawat ditembak  Smart Air  Pesawat Smart Air  Jenderal Maruli Simanjuntak 
