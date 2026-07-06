Respons Masukan Masyarakat, Direktur Operasi Bulog Tinjau Penanganan Gudang Karawang

jpnn.com, KARAWANG - Perum Bulog bergerak cepat merespons masukan masyarakat terkait adanya kemunculan hama di sekitar kawasan Pergudangan Bulog Karawang.

Sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas pengelolaan gudang dan menciptakan lingkungan yang aman serta nyaman bagi masyarakat, Direktur Operasi Perum Bulog, Andi Afdal turun langsung meninjau kondisi di lapangan pada Minggu (5/6) sekaligus memastikan langkah penanganan dilakukan secara cepat dan menyeluruh.

Dalam peninjauan tersebut, Andi Afdal berdialog dengan masyarakat sekitar, perangkat desa, serta jajaran Bulog di wilayah kerja Karawang guna memperoleh informasi secara langsung mengenai kondisi yang terjadi.

Kunjungan ini sekaligus menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan gudang dan efektivitas sistem pengendalian hama yang selama ini diterapkan.

Andi Afdal menegaskan bahwa setiap masukan dari masyarakat merupakan perhatian serius bagi perusahaan dan akan ditindaklanjuti secara cepat sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

“Kami mengapresiasi perhatian dan masukan dari masyarakat. Bulog berkomitmen memberikan respons cepat terhadap setiap permasalahan yang muncul di lapangan. Kehadiran kami di Karawang adalah untuk memastikan langkah penanganan berjalan dengan baik, sekaligus memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak agar kondisi ini dapat segera ditangani secara optimal,” ujar Andi Afdal.

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Sebagai tindak lanjut, Bulog segera melakukan langkah-langkah penanganan melalui peningkatan pengendalian hama di kawasan pergudangan, termasuk pelaksanaan spraying dan fogging yang dikoordinasikan bersama masyarakat dan pihak-pihak terkait. Langkah tersebut dilakukan sesuai prosedur operasional dengan memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, dan keamanan lingkungan.

Selain itu, Bulog juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fasilitas pergudangan, kebersihan lingkungan, sistem sanitasi, serta efektivitas pelaksanaan Pengendalian Hama Gudang Terpadu (PHGT) yang selama ini menjadi bagian dari standar operasional perusahaan dalam menjaga kualitas komoditas pangan yang disimpan.